AEW Rampage 06 10 23 Risultati

(Di sabato 7 ottobre 2023) 8-Man Tag Match! Best Friends, composto da Chuck Taylor e Trent Beretta, e The Hardys, con Matt & Jeff, controAngelo Parker, Matt Menard, Daniel Garcia e Jake Hager! Chuck subisce un colpo da parte di Parker, ma reagisce con una bracciata. Jeff Hardy e Daniel Garcia entrano nel quadrato per i rispettivi team. Hardy e Garcia si sfidano in una sorta di danza. Matt Menard colpisce Jeff con un colpo sleale. Menard entra nel ring e isola Jeff Hardy. Garcia torna a entrare ma Jeff Hardy rovescia Garcia, mettendolo a terra con un lariat. Trent entra nel ring e lui e Garcia si scambiano colpi. Trent colpisce Garcia con due German Suplex consecutivi. Trent lancia una ginocchiata a Garcia e segue con una Death Valley Driver! The Hardys mandano Hager sopra la terza corda con un doppio clothesline. Hager colpisce Trent sul pavimento dell’arena. Di nuovo sul ring, Trent cerca di ...

AEW Rampage Risultati Live 06-10-2023 The Shield Of Wrestling

AEW Rampage 06/10/2023 Report - Nuovi inizi World Wrestling

Welcome to Bleacher Report's live coverage and recap of AEW Rampage on October 6. Coming out of WrestleDream, AEW has been riding high following the debut ...