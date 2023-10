AEW | Ecco la card aggiornata di Collision

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 7 ottobre 2023) La puntata diche andrà in onda il 7 ottobre vedrà due grandi match e la presenza di Bryan Danielson. Com’è stato già confermato a Rampage, Danielson si scontrerà con Kyle Fletcher in un match singolo, e ci sarà anche la difesa titolata di Eddie Kingston contro Komander per il titolo ROH. Ci sarà anche il debutto adi Adam Copeland, con una successiva risposta verso Christian Cage. In ultimo, gli FTR difenderanno i loro titoli contro Ricky Starks & Big Bill.ladi: -Adam Copelans debutta ae risponde a Christian Cage -AEW World Tag Team Championships: FTR vs Ricky Starks & Big Bill -ROH World Championship: Eddie Kingston vs Komander -Bryan Danielson vs Kyle Fletcher – Toni ...