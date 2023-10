AEW | Dopo il lungo infortunio Danhausen è pronto a tornare

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 7 ottobre 2023)manca dai tv show AEW da molti mesi. Esattamente da Revolution di inizio marzo di quest’anno. In quell’occasione fece coppia con Orange Cassidy in un 4 Way Tag Team Match valido per l’AEW World Tag Team Title. A tenerlo fermo tutti questi mesi uno strappo al muscolo pettorale. Ora, però, ècosì come annunciato in un videoclip andato in onda ieri notte a Rampage. Al momento non c’è ancora una data precisa, ma la sensazione è che potràin tempo per il periodo più “terrificante” dell’anno, ossia Halloween. Very nice, very evil Very, very, very, very, very nice, and very evil.Watch #AEWRampage on TNT!@AD pic.twitter.com/XjVmGwHvGB— All Elite Wrestling (@AEW) October 7, 2023