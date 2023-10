AEW Collision 07 10 23 Anteprima

(Di sabato 7 ottobre 2023) Questa notte non solo vedremo il debutto di Adam Copeland ma ci saranno anche due match per il titolo: FTR difenderà il titolo di Coppia AEW contro Big Bill e Ricky Starks, mentre Eddie Kingston metterà in palio il suo titolo ROH World contro Komander. Vedremo anche “Timeless” Toni Storm in azione contro Kiera Hogan, Bryan Danielson contro Fletcher e molto altro ancora! Scopriamolo insieme nel dettaglio: Adam Copeland vs Luchasaurus La palla è iniziata a rotolare a WRESTLEDREAM quando Adam Copeland ha esordito in AEW impedendo a Christian Cage, Luchasaurus e al loro nuovo alleato Nick Wayne di aggredire Sting e di infliggere ulteriori danni a Darby Allin. Mercoledì sera Copeland ha fatto la sua prima apparizione su DYNAMITE, cercando di convincere Christian Cage a cambiare direzione nel percorso che sta seguendo e invece unirsi a lui, suo migliore amico e compagno di squadra ...

