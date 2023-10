AEW | A Rampage Danhausen annuncia il suo ritorno in una promo

(Di sabato 7 ottobre 2023) Stanotte, durante l’episodio di, è stata trasmessa una brevein cuicantava la sua celebre frase “very nice and very evil”. Lazione si è conclusa con l’affermazione “amiamo” mentre il wrestlerva il suo imminente. Very, very, very, very, very nice, and very evil.Watch #AEWon TNT!@AD pic.twitter.com/XjVmGwHvGB— All Elite Wrestling (@AEW) October 7, 2023è fermo ai box a causa di una lesione al muscolo pettorale strappato dal PPV di AEW, Revolution. In quell’occasione, aveva fatto squadra con Orange Cassidy. La lesione si è verificata proprio al termine del match, quando i Gunns hanno sconfittocon la loro ...

AEW Rampage Risultati Live 06-10-2023 The Shield Of Wrestling

AEW Rampage 06/10/2023 Report - Nuovi inizi World Wrestling

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Welcome to Bleacher Report's live coverage and recap of AEW Rampage on October 6. Coming out of WrestleDream, AEW has been riding high following the debut ...