Addio Superbonus e Sismabonus | per le case arriva l’Ecobonus sociale

Leggi su quifinanza

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il Consiglio UE ha dato il via libera alle modifiche proposte dall’Italia al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) durante l’estate. Queste modifiche potrebbero portare a una trasformazione significativa per ilche potrebbe diventare un “ecobonus,” e ildestinato a essere eliminato. Il nuovo testo delle modifiche non impatterà sull’efficacia del PNRR, il cui costo rimarrà stimato a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,8 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti. In arrivo un EcobonusUna delle modifiche più significative riguarda gli incentivi all’edilizia, in particolare la ridefinizione dell’investimento 2.1, dedicato all’efficienza energetica e alla sicurezza degli edifici attraverso il cosiddetto “Ecobonus” e il “” nell’ambito della ...