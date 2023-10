Accademia | domani il via al campionato con la sfida con la FLV Cerignola

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo circa un mese e mezzo dall’inizio della preparazione, la squadra giallorossa farà il suo esordio ufficialepomeriggio in trasferta con la FLV. Quella che si presenta ai nastri di partenza di questa nuova stagione è un’rinnovata per gran parte dell’organico, ma che continua a conservare l’ossatura delle ultime stagioni, guidata da capitan De Cristofaro, Dell’Ermo e dai liberi Cona e Tufo, ormai veterane insieme alle giovani Ricciardi e De Santis. Scenderanno in campo tutti i volti nuovi: per Maria Erra e Chiara Tenza si tratta di un ritorno, rispettivamente dopo le stagioni 2014/15 e 2021/22, mentre per Catapano, Gernone e Pastore quello disarà il debutto assoluto in giallorosso. Come ogni debutto, c’è tanta attesa e curiosità per vedere all’opera ...