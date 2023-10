Abilitazione insegnamento | i percorsi saranno attivati per tutte le classi di concorso? VIDEO

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che regola la formazione iniziale degli insegnanti. C'è grande attesa per l'avvio dei percorsi presso le ...

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM scuola che prevede una serie di linee guida per i nuovi percorsi abilitanti docenti . ...

... e dell'all'specifica per la classe di concorso; Titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, entro il termine di presentazione delle domande di ......per graduare l'ingresso sembra essere una idea accettata a vari livelli come garanzia che per merito si possa avere il diritto a frequentare il corso e acquisire l'all'in ...

Abilitazione insegnamento, quanti docenti potranno accedere ai percorsi e come saranno attivati. Cosa dice il DPCM Orizzonte Scuola

Abilitazione insegnamento 2023, i docenti contro il costo elevato dei percorsi. Arriva anche una petizione - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Il tema dei percorsi abilitanti docenti si intreccia con altre situazioni in ballo per alcune categorie di lavoratori della scuola. Come ad esempio alcuni concorsi già espletati.Le scelte politiche possono plasmare l'utilizzo dell'IA a scuola, che presenta aspetti positivi ma anche incognite. È importante le politiche siano mirate, tra le altre cose, a promuovere l'inclusione ...