A che ora Sinner-Baez a Shanghai | dove vederlo in tv | programma | streaming Si gioca domenica

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Domani,8 ottobre (non prima delle 12.30 italiane), Jannikaffronterà l’argentino Sebastiannella sfida valida per il terzo turno del Masters1000 di. L’altoatesino si è conquistato l’accesso a questo round grazie al successo odierno contro lo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 7-6 (7) 6-2. Una partita non semplice per Jannik, reduce dal trionfo nel China Open a Pechino. L’azzurro è stato costretto a rimontare nel primo parziale: prima indietro di un break e poi cancellando quattro palle set al suo avversario nel tie-break. Bravo e fortunato il nostro portacolori a spuntarla nella prima frazione, cambiando decisamente marcia nella seconda. Sul suo cammino ci sarà dunque il sudamericano contro cuinon ha maito. Sarà una partita ...