991v2 | il primo modello di sneaker 991 Made in UK da New Balance

Leggi su lopinionista

(Di sabato 7 ottobre 2023) Newlancia le, le prime della serie 99X, progettate e prodotte nel Regno Unito. La nuova versione introduce un aspetto aerodinamico e la tecnologia delle celle a combustibile per ottenere un design innovativo. La campagna rende omaggio al legame dell’Italia con la 991 attraverso la lente romantica di duecostruite in fabbrica da Flimby durante un viaggio verso Milano. Il filmato include un cameo del musicista Loyle Carner e di altri amici vicini a New. Il paio di scarpe arriva al suo nuovo proprietario: Massimo Bottura, chef stellato di fama mondiale e appassionato di 991, che possiede oltre 100 paia di New. All’inizio degli anni 2000, la New991 divenne un fenomeno spontaneo in Italia, soprattutto tra coloro che lavoravano nel settore ...