7 ottobre 2000 | la prima vittoria di Trapattoni con l’Italia VIDEO

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ladicome allenatore delDopo tanti trofei con i club, nelGiovannidecise di accettare l’incarico di CT del. Un ruolo che gli venne dato dopo le dimissioni di Dino Zoff. Laarriva a San Siro contro la Romania in un match della fase a gironi di qualificazione ai Mondiali del 2002. La gara finisce 3 a 0 grazie alle reti di Inzaghi, Delvecchio e Totti tutte siglate nei primi 45?. Se l’avventura dell’ex allenatore della Juventus è stata più sfortunata del previsto, l’inizio lasciava intravedere un futuro più roseo. Dopo il pareggio in Ungheria e i tre punti interni, la Nazionale non perderà una partita e staccherà il pass per la rassegna nippo-coreana con largo ...