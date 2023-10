5 000 razzi e città invase | Israele sotto attacco Netanyahu | Siamo in guerra contro Hamas

Israele ha dichiara to lo stato di emergenza di guerra . Hamas ha infatti affermato di aver lancia to contro Israele “ 5.000 razzi ” nella fase di ...

Hamas rivendica l’attacco per "profanazioni" che sarebbero avvenute nei luoghi santi di Gerusalemme. L'esercito israeliano ha richiamato in servizio decine di migliaia di riservisti. «Vinceremo questa ...E' l'alba di una nuova guerra in Medioriente. Una pioggia di razzi lanciati da Hamas dalla Striscia di Gaza si è riversata dalle prime ore del ...