5 000 razzi e almeno 40 morti |  Israele è sotto attacco Netanyahu | È guerra contro Hamas | La diretta

" Cittadini di Israele siamo in guerra e non è solo un'operazione, è proprio una guerra". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu , annunciando ...

Leggi anche Oltre 2.contro Israele e spari in strada. Hamas: 'È il giorno della rivoluzione'. E lo Stato ebraico dichiara guerra Questo ha sfidato gli schemi di difesa israeliani, in vigore ...... nel primo attacco durato 20 minuti abbiamo sparato oltre 5 mila' - ha detto. Mohammad Deif ...in servizio decine di riservisti lanciando l'operazione "Spade di Ferro" con il lancio di oltre 2....

L'hanno chiamata "Diluvio Al-Aqsa", ed è l'operazione targata Hamas con la quale stamattina Israele si è risvegliata invasa, via terra e via aria, sotto i ...Roma, 7 ott. (askanews) – Gli italiani presenti in Israele e nella Striscia di Gaza “sono seguiti con la massima attenzione, perchè questa è la priorità del governo che condanna l’attacco indiscrimina ...