100% Friuli Venezia Giulia Experience

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le cime aguzze delle Alpi e delle Dolomiti, le colline del Collio e il fascino aspro della Carnia e del Carso, e poi lingue di sabbia e lagune, le onde dell’Adriatico. E ancora le città, in primis Trieste, sferzata dalla bora e in bilico tra Occidente e Balcani ma pure Aquileia e Cividale del, divenute Patrimonio mondiale dell’Umanità, senza dimenticare Udine, l’antica ed elegante città del Tiepolo, che nasconde autentici gioielli come la Loggia del Lionello e il castello che la domina. Nominare tutti i borghi è impossibile, anche perché qui pure il Tagliamento, che scorre selvaggio dalle Dolomiti all’Adriatico, regala scorci a effetto da scoprire in forma active tra canoa e gite a cavallo. Bike, equini ma pure una Vespa sono perfetti per girovagare tra le colline del Collio, all’estremo lembo orientale della regione e a ridosso del confine con la Slovenia. Tra ...