10 ottobre | sciopero taxi | cosa cambia dopo la riforma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023) Con il voto favorevole della Camera alla fiducia posta dal governo il decreto Asset viene convertito definitivamente in legge. Le novità più importanti riguardano il tax credit per R&S nella microelettronica, alcune misure riguardanti il superbonus, il rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione. Il credito d’imposta per i progetti di ricerca e sviluppo riguarda gli investimenti relativi al settore dei semiconduttori. Quanto al superbonus, diventa definitiva la proroga del 110% per gli edifici unifamiliari, mentre non è stata approvata la proroga proposta per i condomini. Infine, l’imposta straordinaria sui profitti delle banche consiste in un’aliquota del 40 per cento, per l’anno 2023, sui margini di interesse. Il Decreto Asset per ladeiè stato approvato, ma i sindaci criticano l’aumento delle licenze. Il sindaco di Roma, ...