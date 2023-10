(Di venerdì 6 ottobre 2023) Stava per farne un altro, nel secondo tempo di Champions al Maradona, se solo Kepa non avesse d'istinto respinto un pallone velenoso calciato con forza dal limite dell'area di rigore. Sarebbe stata la ...

Quel no agli arabi in estate ha dato più consapevolezza a Piotr Zielinski , che ora si sente un leader del Napoli . E, intanto, si continua...

Zielinski il nuovo leader del Napoli che però non ha un contratto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che con Salvatori Malfitano ricorda come Piotr, ...

Sarebbe stata la notte perfetta, per Piotr, che può comunque ritenersi soddisfatto , anche se è tornato a casa consolando assieme alla squadra l'amarezza per una sconfitta. La partita ...Mercato Napoli, ultime sul rinnovo diCome infatti si legge, la trattativa per il ...insiste però per un ritocco al ribasso dello stipendio del giocatore che nel frattempo si è confermato...

Zielinski tra presente da leader e futuro da svincolato: gli scenari possibili Corriere dello Sport

Zielinski il nuovo leader che il Napoli rischia di perdere tra quattro ... IlNapolista

Dopo l'errore al dischetto contro il Bologna finito sui social il centravanti ha lasciato il ruolo di rigorista e la trattativa per allungare il contratto è ferma ...