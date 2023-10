Zielinski-Napoli | legame ancora più saldo | Piotr è diventato cittadino italiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il centrocampista azzurro,, ha ottenuto la cittadinanza italiana. La cerimonia presso la Prefettura di. Il centrocampista del, è ufficialmentein una cerimonia emozionante tenutasi oggi presso la Prefettura di. Dopo più di 10 anni di residenza in Italia e il soddisfacimento di tutti i requisiti necessari, compresa la conoscenza della lingua italiana,ha ricevuto la cittadinanza durante una cerimonia presieduta dal Prefetto Claudio Palomba dov’è stato presente anche l’avvocato Nicola Leone, che ha assistito il giocatore azzurro. Questo riconoscimento arriva in un momento particolarmente positivo per ...

Alti e bassi in questo avvio di stagione per il Napoli . Ci si aspettava di più da qualcuno come Kvaratskhelia nelle prime di campionato,...

Zielinski il nuovo leader del Napoli che però non ha un contratto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che con Salvatori Malfitano ricorda come Piotr, ...

Zielinski il nuovo leader del Napoli che però è in scadenza di contratto e a gennaio potrà firmare per un’altra squadra. Ne scrive anche il Corriere ...

Oggi Zielinski è il nuovo leader del Napoli che però non ha un contratto. Come ha scritto questa mattina la Gazzetta dello Sport che con Salvatori Malfitano ricorda come Piotr, dopo l'affaire

