Zes unica Luigi Barone | Ficei | “Così come è strutturata non porterà a nulla | va modificata”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “Ribadiamo,consorzi Asi e, di non essere favorevoli alla Zesè concepita dal ministro Fitto e dal Governo. Le Zes funzionano per le aree depresse, che in tal senso hanno avuto benefici per attrarre investitori, ma non per porzioni di territori più ampi. Infatti, in altri