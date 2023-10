X Municipio | arrivano i cartelli stradali “aumentativi e alternativi”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ostia – Il Consiglio municipale del Xdi Roma Capitale ha approvato all’unanimità la risoluzione che aveva come oggetto l’installazione di cartellonistica stradale specifica per la comunicazione aumentativa e alternativa in prossimità degli attraversamenti pedonali ed in alcuni punti cruciali del territorio. I presidenti delle commissioni Politiche sociali e abitative, Mirella Arcamone, Lavori pubblici e Mobilità, Leonardo Di Matteo, e Pari opportunità, Silvia Fiorucci, hanno espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto del lavoro sinergico svolto congiuntamente dalle rispettive commissioni: “Si tratta di un risultato epocale. IlX sarà il primo ad adottare in via sperimentale questa tipologia di comunicazione che rappresenta tra l’altro un importantissimo messaggio di inclusione sociale che agevolerà l’autonomia ...