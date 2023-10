WWE | NXT Europa rimandato al 2024

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nel settembre del 2022, NXT UK ha ufficialmente concluso la sua attività dopo che la WWE ha annunciato NXT Europe. Inizialmente, si prevedeva che questo nuovo progetto sarebbe stato lanciato entro settembre 2023, ma finora questi piani non si sono ancora concretizzati. Secondo Shawn Michaels, che sovraintende il programma di sviluppo della WWE, questi ritardi sono stati causati dalla fusione con Endeavour, che ha richiesto una notevole quantità di tempo e risorse, relegando progetti meno urgenti in secondo piano. Ora che la fusione è stata portata a termine, l’attenzione è di nuovo rivolta a Shawn Michaels e alla realizzazione di NXT Europe. Durante una conferenza stampa prima di NXT No Mercy, Shawn Michaels ha condiviso un aggiornamento: “Sono ovviamente entusiasta, ma per quanto mi riguarda, sto ancora aspettando di ricevere istruzioni chiare. Siamo tutti molto ansiosi di ...

NXT, questa settimana, ha fatto registrare un maggior numero di ascolti rispetto a AEW Dynamite: si infiamma la Tuesday Night War di settimana prossima! La puntata del terzo brand della WWE, la prima ...Ha destato molto clamore il licenziamento di Matt Riddle. Il wrestler, più che per gli odiati tagli dei costi del personale, è stato licenziato per la sua condotta fuori dal ring, decisamente sopra le ...