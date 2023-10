Wta 1000 Pechino 2023 | programma | orari e ordine di gioco semifinali 7 ottobre

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilcon glie l’didelledel torneo Wtadi, che si disputeranno sabato 7. Dopo un match di doppio che aprirà ilalle 06:30 italiane, andrà in scena la prima delle due semi che vedrà impegnate Coco Gauff e Iga Swiatek in un match che desta particolare interesse. Non prima delle 10:30 la seconda semi tra Samsonova e la vincente di Sabalenka/Rybakina. Di seguito ecco lazione. DIAMOND COURT 2°match dalle 06:30 – (2) Swiatek vs (3) Gauff Non prima delle 10:30 – Samsonova vs (1) Sabalenka o (5) Rybakina SportFace.

Tutto pronto per un’altra grande giornata di tennis al torneo Wta 1000 di Pechino . giovedì 5 ottobre è in programma una nuova giornata di ottavi di ...

pronostici rispettati al torneo Wta 1000 di Pechino 2023 nei primi tre incontri di giornata, che mettevano in palio i pass per i quarti , in attesa ...

A Cincinnati, la teenager USA ha firmato la sua prima vittoria contro l'allora numero 1 del mondo, preludio al suo primo titolo in un. A Pechino arrivano entrambe con un primato e grandi ...In semifinale si affronteranno per la nona volta in carriera Si sono conclusi i primi due quarti di finale del China Open femminile, il prestigiosoin corso di svolgimento a Pechino, e ad ...

Le due favorite si impongono sulle rispettive avversarie. Più agevolmente Cori Gauff, rischiando invece Iga Swiatek. In semifinale si affronteranno per la nona volta in carriera ...Tennis | WTA | I. Swiatek b. C. Garcia 6-7(8) 7-6(5) 6-3 Ripensare alle parole usate da tanti durante e dopo il torneo di Tokyo fa quasi impallidire, visto come Iga ...