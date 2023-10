Wta 1000 Pechino 2023 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il, le, gli, latv edel torneo Wtadi. Si gioca dal 30 settembre all’8 ottobre sul cemento della capitale cinese, dove la prima favorita del seeding sarà Aryna Sabalenka, numero uno del mondo. Presenti tutte le big, da Iga Swiatek a Coco Gauff, passando per Jessica Pegula ed Elena Rybakina. S’infiamma inoltre la lotta per le Wta Finals, con Ons Jabeur (ottava e virtualmente ultima qualificata) insidiata da Maria Sakkari. Per quanto riguarda le italiane, infine, ai nastri di partenza ci saranno Jasmine Paolini, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. MONTEPREMI TABELLONE PRINCIPALE Latelevisiva del Wtadi...

Tutto pronto per un’altra grande giornata di tennis al torneo Wta 1000 di Pechino . giovedì 5 ottobre è in programma una nuova giornata di ottavi di ...

pronostici rispettati al torneo Wta 1000 di Pechino 2023 nei primi tre incontri di giornata, che mettevano in palio i pass per i quarti , in attesa ...

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco delle semifinali del torneodi Pechino 2023, che si disputeranno sabato 7 ottobre. Dopo un match di doppio che aprirà il programma alle 06:30 italiane, andrà in scena la prima delle due semi che vedrà impegnate Coco ...A Cincinnati, la teenager USA ha firmato la sua prima vittoria contro l'allora numero 1 del mondo, preludio al suo primo titolo in un. A Pechino arrivano entrambe con un primato e grandi ...

WTA 1000 Pechino: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE) LiveTennis.it

WTA Pechino: la spunta Sabalenka, ma Paolini conferma il grande stato di forma Ubitennis

Le due favorite si impongono sulle rispettive avversarie. Più agevolmente Cori Gauff, rischiando invece Iga Swiatek. In semifinale si affronteranno per la nona volta in carriera ...Tennis | WTA | I. Swiatek b. C. Garcia 6-7(8) 7-6(5) 6-3 Ripensare alle parole usate da tanti durante e dopo il torneo di Tokyo fa quasi impallidire, visto come Iga ...