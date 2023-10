Wired Next Fest ai blocchi di partenza | il festival dell’innovazione torna a Milano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Antonella Fiordelisi in coppia con Estefania Bernal per Pechino Express?Fedez dimesso dall’ospedale: un respiro di sollievo per i fan del rapperElodie, la pop star che fa ballare il corpo e la mente con il suo nuovo club tape, Red Lightil 6, 7 e l’8 ottobre il, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali. Ilival, che quest’anno compie il suo decimo anniversario, è interamente dedicato all’Italia, al racconto di come il nostro Paese sta costruendo il suo futuro, mettendo al centro i territori e la loro capacità di connettersi con il mondo. Un racconto che si declinerà grazie a 151 ospiti protagonisti di 106 eventi su 3 palchi, 7 exhibit, 12 live performance, 40 workshop ...

... il 7 e 8 ottobre torna a Milano ilFest. Registrati per partecipare e scopri il programma È la settimana dei Nobel: scopri quali sono le previsioni e i nomi dei vincitoriha aperto ...... il 7 e 8 ottobre torna a Milano ilFest. Registrati per partecipare e scopri il programma È la settimana dei Nobel: scopri quali sono le previsioni e i nomi dei vincitoriha aperto ...

Domani torna il Wired Next Fest a Milano WIRED Italia

Sisal partner di Milano Digital Week e Wired Next Fest GiocoNews.it

Torna il Wired Next Fest 2023 a Milano con tre giornate imperdibili all'insegna dell'innovazione e delle tecnologie digitali: scopri di più ...The British chipmaker wanted to challenge the dominance of Nvidia, but having been left out of government AI projects, is urgently looking to raise money.