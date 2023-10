Windows 11 | Il Nuovo Menu Quick Settings Scorrabile e Come Abilitarlo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Microsoft continua a lavorare costantemente per migliorare l’esperienza degli utenti su11. L’ultima novità riguarda il, che è stato ulteriormente ottimizzato nella build 25967 rilasciata il 5 ottobre 2023. Questa modifica fondamentale cambia il modo in cui ilfunziona quando si utilizzano più di sei pulsanti, rendendoloinvece di ingrandire l’interfaccia utente. … ?

È in arrivo un Nuovo aggiornamento di Windows 11, 23H2, per ora disponibile solo ai partecipanti a Windows Insider. Microsoft lavora continuamente ...

Dona Sarkar , una figura ben nota per la sua leadership nel Windows Insider Program di Microsoft , è pronta per un Nuovo e ambizioso incarico ...

...Ilcapitolo, mostrato per la prima volta il 25 gennaio 2023, è realizzato da zero per Xbox Series S / X, tra i primi giochi a non essere cross gen; sarà inoltre disponibile anche sui PC...... gli utenti aziendali possono passare alTeams da un selettore disponibile nella parte ... Le novità riguarderanno non soltanto la versionedi Teams, ma sono previsti anche "significativi ...

Come installare Windows 11 23H2 con Copilot Navigaweb

Nuovo aggiornamento di Windows 11 | Copilot è qui ed è ... Player.it

il World Smile Day è la giornata dedicata alla gioia e alla positività, e cosa può catturare meglio la felicità se non un sorriso sincero immortalato attraverso l'obiettivo di uno smartphone OPPO cel ...7 anni di aggiornamenti per Pixel 8 e 8 Pro non sono solo software ma anche hardware. Un nuovo standard introdotto da Google