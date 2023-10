(Di venerdì 6 ottobre 2023) Wax è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi e anche quest’anno ha deciso di voler farne parte. In un modo o nell’altro. Lo ha fatto canticchiando la canzone didal titolo Tananai e infinendo il primodella casetta sbocciato frae Mew. Ovviamente lo ha fatto a modo suo: con l’emoji della tromba. @waxiello? suono originale – Wax Wax su Angelina: “Quando esci cambia tutto, nella vita reale perdi i rapporti”. “Il mio rapporto con gli altri e soprattutto con Angelina Mango?” – ha detto ilnte a Say Waaad – “Allora, il rapporto con gli altri, vanno fatte delle specificazioni. Quello che c’era lì dentro – e vale anche per Angelina – è diverso. Siamo molto schiacciati, molto forzati a vederci a sentirci e ...

Wax canta Holy Francisco e commenta il flirt fra Matthew e Mew Biccy

Wax si mostra sui social mentre canta "Tananai" di Holy Francisco, nuovo allievo di Amici di Maria De Filippi ...