Wanda Nara e Icardi | la dedica romantica del bomber | «Sei la storia più bella»

Wanda Nara si è aperta sui social in merito alla malattia che sta affrontando. La showgirl argentina ha condiviso le paure vissute in questo momento ...

La showgirl argentina torna a stupire i fan. Che provocazione sui social. Non c’è spazio per l’immaginazione, lato A in bella vista Wanda Nara è ...

I Donnalisi a New York, ecco come l’ha presa Edoardo Donnamaria Sorpresa incredibile, le immagini di Antonella ed Edoardo a New ...

farà parte del prossimo cast di Ballando con le Stelle . La showgirl è pronta a ritornare in tv in Italia, dopo le sue apparizioni come ospite nel programma di calcio TikiTaka. Ora l'...Mauro Icardi di nuovo in Serie A Si parla sempre tanto del possibile ritorno in Italia dell'attaccante argentino che però ha scelto con sua mogliedi restare a Istanbul dove gioca ora con il Galatasaray . Un ritorno in Italia però del giocatore sembra davvero impossibile ad oggi per una questione economica: guadagna più di 10 milioni ...

In Copertina – Wanda Nara Gazzetta di Parma

Ballando con le stelle è alle porte e le celebrities sono già in sala prove. Carlotta Mantovan e Wanda Nara incontrano le prime difficoltà.È sbarcata a Roma per le prime prove di Ballando con le stelle: Wanda Nara e il maestro Pasquale La Rocca si candidano per il podio del programma ...