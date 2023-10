Volley | l’Italia batte 3-0 l’Iran senza Giannelli e prosegue la sfida a distanza al Brasile

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Soffre ma torna alla vittoria lanciando al meglio la volata finalenel quinto match del torneo di qualificazione olimpica contro. La squadra azzurra si impone 3-0 sugli asiatici al termine di tre set giocati a sprazzi dalla squadra di De Giorgi che ha rinunciato ae Lavia, gettando nella mischia fin dall’inizio Rinaldi e Sbertoli. Ricezione e servizio tutt’altro che perfetti per la formazione azzurra che invece a muro e in attacco ha giocato un match di buon livello. Pronti, via eva subito in fuga approfittando degli errori avversari (14-7). La squadra azzurra si siede sugli allori einizia a rosicchiare punti avvicinandosi minacciosamente. Gli asiatici riescono ad agganciarea quota 21 ma i servizi di Romanó prima e di Rinaldi poi ...

' Italvolley di De Giorgi torna in campo per il quinto match della Pool A per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Dopo il duro ko contro la Germania, gli azzurri sfidano' Iran per continuare a inseguire i primi due posti del girone. Segui la sfida in ...Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria'...vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita...della partita- Iran del torneo preolimpico 2023 di...

