Volley | Fefé De Giorgi | “Siamo stati un po’ altalenanti | ma abbiamo fatto le cose migliori quando serviva”

(Di venerdì 6 ottobre 2023)un vittoria chiara e questa è arrivata oggi in casa Italia nel quinto impegno del torneo Preolimpico di, di scena a Rio de Janeiro (Brasile). I ragazzi diDesi sono imposti contro l’Iran sul punteggio di 3-0 (25-22, 25-22, 25-23) al termine di un incontro nel quale ci sonoalti e bassi, ma abili i nostri portacolori a trovare la retta viapiù. Deha chiesto ai suoi ragazzi una prova di carattere, dopo il brutto ko contro la Germania, che non poco ha complicato la vita alla Nazionale campione del mondo in carica. Il tecnico nostrano ha poi deciso anche di dare spazio ad alcuni giocatori che avevano meno minuti per permettere ai titolari di tirare un po’ il fiato. In questa chiave vanno letti gli ...

