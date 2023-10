Voglia di weekend? Ecco dove andare in Europa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Se i viaggi lunghi hanno sempre il loro fascino, le esperienze mordi e fuggi non sono da meno. A volte una manciata di giorni basta per visitare luoghi che hai sempre desiderato vedere. Il primo passo per organizzare il tuoin? Scegliere uno dei tanti hotel Eden, circa 160mila strutture invivere il tuo fine settimana in totale libertà. Feste e ponti 2023 per unda ricordare Partire per ilè sempre una buona idea, lo è ancor di più in occasione di ponti e festivitàpuoi abbinare alle giornate di sabato e domenica un paio di giorni extra. Selezionando la meta giusta bastano 3 o 4 giorni fuori per rendere il viaggio perfetto. Ad esempio,unlungo in Italia rappresenta in questo senso una soluzione ...