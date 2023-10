Virus Chikungunya | un caso a Sansepolcro Sono 4 in Italia nel 2023

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il paziente in Toscana "ha sviluppato solo lievi sintomi" In“undinel territorio di”, in Toscana, registrato in un “paziente che ha sviluppato solo lievi sintomi”. Lo rende noto il Comune di(Arezzo) sul proprio sito. Il sindaco, Fabrizio Innocenti, ha emesso una nuova ordinanza con la quale viene disposta la disinfestazione straordinaria nella zona dove il paziente ha soggiornato, oggi dalle ore 21. “Il dispositivo prevede, come di consueto – si spiega – che nelle aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni presenti nell’area interessata, gli operatori procederanno alla disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi. Viene richiesto a ...

