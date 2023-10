Violenze sui minori | il dossier | “Record nel 2022 | i reati sono stati 6 857” L’89% degli abusi sessuali su bambine e ragazze

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ragazzine violentate, bambini abusati o maltrattati, ma non solo. La cronaca da tempo mostrava un pauroso trend disugli under 18 e la conferma arriva dal report della Fondazione Terre des Hommes,indifesa – La condizione dellee dellenel mondo 2023, in occasione della Giornata mondiale delle(11 ottobre). La fondazione ha elaborato i dati del Servizio analisi criminale della Polizia ed è emersa una fotografia inquietante. Ilha fatto segnare uncon 6.857 casi diai danni dipari a un aumento del 10% rispetto al 2021, quando eranosuperati i 6.000 casi per la prima volta. La situazione più allarmante riguarda gli...

Sono stati 616 casi i reatiminori in Sicilia nel 2022, con un incremento del 9% dall'anno scorso. Particolarmente alti i dati disessuali (da 45 a 56 casi, +24%), violenza sessuale aggravata (da 31 a 43 casi, +39%),...Lo squilibrio a danno del genere femminile in varie fattispecie di reato, in particolare in quelli considerati 'spia' delledi genere, è confermato anche sulla popolazione presa nel suo ...

Una mamma ha permesso al suo ex ragazzo di 24 anni di frequentare la figlia di 12 anni e quando la bambina è rimasta incinta ha organizzato un baby shower per festeggiare l'accaduto.