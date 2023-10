Vinicius Pinocchio | titola il giornale di Valencia | “ha mentito in tribunale sugli insulti razzisti”

Caso, da Valencia: ", hai mentito" Non solo il Valencia però, perchè a criticare con forza il calciatore del Real Madrid è stato anche il quotidiano valenciano Superdeporte . Gli ...Notizie Calcio - "" , è stato definito cosìdel Real Madrid da SuperDeporte in prima pagina con con tanto di naso lungo. Il riferimento è al famigerato match col Valencia in cui l'attaccante fu ...

Real, duro attacco di Superdeporte a Vinicius. Il brasiliano viene ribattezzato Pinocchio TUTTO mercato WEB

Vinicius Jr is mocked up as Pinocchio by local Valencia newspaper after being accused of LYING about racial ab Daily Mail

Così come il Valencia, anche il quotidiano locale Superdeporte accusa il brasiliano del Real Madrid di aver mentito nel corso della testimonianza al tribunale di Madrid ...Jornal de Valencia comparou o astro brasileiro com o personagem Pinocchio, ao repercutir o depoimento do jogador ...