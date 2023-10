Villa De Claricini Dornpacher | domenica 8 ottobre CARTE IN DIMORA

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Gli archivi e la biblioteca dideaprono le porte al pubblico L’iniziativa affianca “Domeniche di carta” promossa dal Ministero della Cultura che ha l’obiettivo di valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito nelle biblioteche e negli archivi d’Italia Bottenicco di Moimacco (UD), 32023 – Una visita alle stanze più segrete di unaseicentesca, per osservare da vicino antichi documenti, stampe, diari, libri, fotografie, preziosi incunaboli e manufatti solitamente non accessibili al pubblico, che raccontano 700 anni di storia. È quanto sarà possibile fare2022 adedi Bottenicco di Moimacco, alle ...

Barbara Battistelli , autrice triestina, presenterà il suo ultimo libro intitolato ' Le signorine in cuffia ' il prossimo 1 ottobre alle 11.30 presso laDea Bottenicco di Moimacco - Strada Udine - Cividale , all'interno della seconda edizione di 'Editori in', appuntamento che vedrà presenti negli spazi dellagli editori ...Barbara Battistelli , autrice triestina, presenterà il suo ultimo libro intitolato ' Le signorine in cuffia ' il prossimo 1 ottobre alle 11.30 presso laDea Bottenicco di Moimacco - Strada Udine - Cividale , all'interno della seconda edizione di 'Editori in', appuntamento che vedrà presenti negli spazi dellagli editori ...

"Carte in Dimora" a Villa de Claricini Dornpacher domenica 8 ottobre Comunicati Stampa FVG

Domenica "Le signorine in cuffia" a Moimacco Bora.La

mentre Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco, eccezionalmente, sarà aperta domenica 8 ottobre e non sabato. In Casa Asquini si possono consultare documenti per la storia antica di ...Seconda edizione per l'appuntamento con la cultura promosso da Adsi, l’Associazione nazionale dimore storiche, “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”. Sabato 7 ottobre 2 ...