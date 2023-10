(Di venerdì 6 ottobre 2023) Milano, 06 ottobre 2023 –, storica concessionaria dimilanese, che ha raggiunto standard elevati nel mercato del “second hand” italiano, oggi ha rivelato i propri piani innovativi perle crescentinele superare la carenza di professionisti qualificati nel settore. Marco Visaggi, il carismatico CEO dell’azienda, ha condiviso la sua visione strategica, sottolineando l’importanza di investire intensamente nellae nello sviluppo dei talenti emergenti. Visaggi ha identificato un bisogno urgente di evolvere l’approccio al mercato del lavoro, in un’epoca in cui la tecnologia e l’innovazione guidano il cambiamento, è imperativo investire nei giovani talenti, fornendo loro le competenze e opportunità per crescere ...

, storica concessionaria dimilanese, che ha raggiunto standard elevati nel mercato del " second hand " italiano, oggi ha rivelato i propri piani innovativi per affrontare le ..., storica concessionaria dimilanese, che ha raggiunto standard elevati nel mercato del " second hand " italiano, oggi ha rivelato i propri piani innovativi per affrontare le ...

Viesse Auto - Pioniera negli investimenti sulla Formazione per affrontare le sfide del recruiting Adnkronos

“Viesse Auto - Pioniera negli investimenti sulla Formazione per affrontare le sfide del recruiting” MontecarloNews.it

Milano, 06 ottobre 2023 – Viesse Auto, storica concessionaria di auto milanese, che ha raggiunto standard elevati nel mercato del “second hand” italiano, oggi ha rivelato i propri piani innovativi per ...