Vieri | «Inter | col Benfica da 6-0! Però se non segni poi rischi grosso»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023)si complimenta con la vittoria dell’in Champions League contro il, esaltando gioco e occasioni avute, ma critica l’aspetto realizzativo. L’ex giocatore ne ha parlato in unvento alla BoboTV. SE NON– Boboha parlato così dopo la vittoria dei nerazzurri: «L’poteva vincere 6 o 7-0,queste partite quando nondi prendere gol. Da dominare una partita come ha fatto l’poi di pareggiare o addirittura perdere, se poi non. Lautaro Martinez ha fatto una partita clamorosa, ma non ha fatto gol. Anche il portiere ha fatto delle grandi parate eh. Thuram ha fatto una buonissima ...