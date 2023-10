Video usato da Salvini contro la giudice di Catania | Baldino M5s in Aula | “Come fa il ministro ad averlo? Piantedosi dia spiegazioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “fa ilndr.) a essere entrato in possesso del? È in corso una schedatura dei manifestanti? Viene usata per attività di dossieraggio? Per alimentare odio e rancoreun magistrato che ha emesso un atto non gradito a questo governo? Questo è il tema di un’interrogazione che porremo ale alla quale spero che ilsi degnerà di rispondere”. Così Vittoria, vicepresidente del M5s, intervenendo inalla Camera sul caso del, risalente all’agosto 2018, pubblicato da Matteosui social in cui si vede laIolanda Apostolico mentre partecipa a una manifestazioneil ...