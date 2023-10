VIDEO Simone Biles inciampa ai Mondiali | perde il piede al corpo libero | scivola e salva la caduta!

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023)ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale individuale dei2023 di ginnastica artistica. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha giganteggiato nella finale sul giro completo e ha messo le mani sul sesto titolo iridato della propria carriera nell’all-around, ovvero la gara che premia la ginnasta più articolata sui quattro attrezzi. La fuoriclasse statunitense, tornata in scena dopo due anni di inattività, ha illuminato lo Sportpaleis di Anversa, dove dieci anni fa si mostrò al Pianeta.ha trionfato con pieno merito dall’alto del roboante punteggio di 58.399 e la sua apoteosi non è mai stata in discussione: 15.100 al volteggio, 14.333 alle parallele asimmetriche, 14.433 alla trave, 14.533 al. Proprio al ...