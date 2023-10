VIDEO – Kallon e la Top-10 dei gol in maglia Inter nel giorno di festa

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023)ha un posto raro nella storia dell’, quello dell’inatteso protagonista all’ombra del più forte. E solo un episodio indimenticabile lo esclude dal ristretto gruppo degli indimenticabili idoliisti. Ripercorriamo rapidamente la “lunga” carriera nerazzurra dell’ex attaccante sierraleonese, con ildei suoi gol più belli, neldel suo compleanno NON SOLO GOL – Le reti segnate da Mohamedinsono 20. Tra il 2001 e il 2004. Anzi, tutte tra il 20 settembre 2001 (-Brasov in Coppa UEFA) e il 17 maggio 2003 (Modena-in Serie A). In pratica in circa un anno e mezzo. Per un totale di 65 presenze ufficiali. Non troppi ma nemmeno pochi. L’ex attaccante sierraleonese, nato ...