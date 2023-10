VIDEO – I migliori momenti di Inter-Benfica visti da bordocampo

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’vince in casa contro ilper 1-0. A San Siro a decidere il match di Champions League è stato il gol di Marcus Thuram.– L’ha pubblicato, sul proprio canale Youtube, uncontenente leimmagini della vittoria nerazzurra in casa contro ilin Champions League, viste da una prospettiva particolare, ovvero da. Di seguito leimmagini diviste da. Fonte: YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...