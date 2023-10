Video giudice Catania | opposizioni | Chi l' ha dato a Salvini? - Mercoledì Piantedosi spiegherà in commissione

Non accenna a spegnersi il caso del video diffuso da Matteo Salvini in cui si vede la giudice di Catania Iolanda Apostolico - che ha annullato il ...

Si vede la magistrata Apostolico partecipare a una manifestazione del 2018, e se ne sta discutendo anche per il modo in cui è uscito fuori

“Come fa il ministro ( Salvini ndr.) a essere entrato in possesso del Video ? È in corso una schedatura dei manifestanti? Viene usata per attività di ...

Leggi Anche Lega: ildi Catania era in piazza contro il governo, c'è il- La replica: ero davanti al corteo per evitare scontri TI POTREBBE INTERESSAREapprofondimento Gerry Scotti spopola su TikTok: inei panni di Lazza e Mengoni FOTOGALLERY @... A settembre la rivedremo in tv in veste diper il talent show musicale X - Factor Nota per ...

«C’era la giudice in quel corteo»: l’accusa di Salvini ad Apostolico, con un video, e la lite toghe-politica Corriere della Sera

Salvini accusa la giudice di Catania Apostolico: «In piazza contro la polizia». Lei si difende: «Lì solo per i ilmessaggero.it

La sinistra chiede chiarimenti e solleva il caso "dossieraggio" per il video diffuso da Salvini in cui si vede la giudice Apostolico presenta a una manifestazione del 2018 al porto di Catania ...(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2023 "Preoccupa e sconcerta quello che sta emergendo in queste ore. Un giudice che ha liberato diversi clandestini ha contestato le norme del Governo sull'immigrazione ...