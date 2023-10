Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 ottobre 2023)DEL 6 OTTOBRE 2024 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DICODE IN INTERNA TRA LABARO E CASILINA IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA ATRDEATINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULL’A91FIUMICINO CODE TRA RACCORDO E COLOMBO VERSO IL CVENTRO CODE SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE CODE SU VIA PONTINA ALTEZZA POMEZIA VERSO LA CAPITALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULL’AVNAPOLI LA CIRCONE È RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO NEI PRESSI DI CECCANO DIREZIONERITARDI FINO A 30 MINUTI È TUTTO DA FEDERICO ASCANI E ...