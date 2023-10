Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 ottobre 2023)DEL 6 OTTOBRE 2024 ORE 09.05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE PER INCIDENTE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE DICODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E BUFALOTTA CODE SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONEINCOLONNAMENTI SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE A TRATTI SU VIA PONTINA TRA ARDEA E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FL6NAPOLI VIA CASSINO CIRCONE FERROVIARIA FORTEMENTE RALLENTATA AD ANAGNI PER ...