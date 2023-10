Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 ottobre 2023)DEL 5 OTTOBRE 2024 ORE 20.20 claudio veloccia BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO LAFIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA MAGLIANA E PARCO DE MEDICI DIREZONE GRANDE RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA APPIA SI STA IN CODA TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE, CHE PER CONSENTIRE I CANTIERI SERALI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO, SONO ALLE ORE 21.00 POI BUS SOTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO È TUTTO ...