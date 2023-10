Verstappen domina le qualifiche in Qatar e pregusta il Mondiale | delusione Ferrari e disastro track limits

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Prosegue il dominio di Max e il weekend delsi apre con la pole position, l’ennesima, di, che domani ha la grande chance di vincere ilal sabato, cosa riuscita solo a grandi firme del Circus, il primo a farlo in una gara sprint. Gli bastano tre punti, intanto ipoteca e prenota anche la vittoria della gara di domenica, visto che i distacchi sono pesanti per tutti, anche se non siderali, escludendo Sergio Perez che subisce un’altra umiliazione dal compagno e per l’ottava volta su diciassetteè escluso prima del Q3. Per il messicano, ora il sedile del prossimo anno è oggettivamente a rischio. Ma tornando all’olandese, lascia solo le briciole ai rivali e vuole battere altri record, come il maggior numero di vittorie in un anno e di punti conquistati in una stagione. Intanto, ...