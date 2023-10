Venezia | effettuata perizia per il bus precipitato

Leggi su zon

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Indagini che proseguono. La strage del bus di, capitata a Mestre lo scorso 3 Ottobre, dove sono morte ben ventuno persone, entra nel vivo. Il procuratore capo in carica, Bruno Cerchi, ha annunciato che i controlli partiranno dalladel guardrail da cui il bus ètre giorni fa. In particolare, gli investigatori dovranno cercare di capire perché il guardrail abbia ceduto dopo l’impatto con l’autobus elettrico. “Stiamo cercando i soggetti adeguati a cui affidare l’incarico. In via preliminare dovremo accertare quali tipo di indagini fare.” ha dichiarato il procuratore capo di, Bruno Cerchi. Secondo le prime testimonianze, il bus elettrico stava percorrendo le strade a velocità non sostenuta. Su quel tratto di lamiera, da martedì sotto sequestro, si inizierà con la delicata ...