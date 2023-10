(Di venerdì 6 ottobre 2023) L'Istat registra undelleal dettaglio addello 0,4% in valore e dello 0,5% in volume rispetto al mese precedente. Rispetto all'anno precedente, per effetto dell'inflazione, si ...

Per tre trimestri consectuvi scendono i profitti del gigante di Cupertino. Ma se il mercato degli smartphone è fermo, quello dei servizi fa segnare ...

Le Vendite al dettaglio sono scese del 3,2% nel mese di luglio in Gran Bretagna su base annua. Il calo è superiore alle stime del - 2,1% e al dato ...

Le spedizioni nel 2024 riprenderanno a migliorare, ma resteranno inferiori al 2019. La fine del supporto a Windows 10 sarà un'ottima occasione per ...

Secondo Istat le quotazioni nel secondo trimestre 2023 sono salite dello 0,7% sul 2022 con Milano che segna +7 per cento. Le transazioni, invece, ...

Le Borse europee avviano la seduta in calo , con gli investitori che assistono preoccupati al sell - off che si sta abbattendo sui bond mondiali, i ...

Le previsioni sono che a settembre siano stati creati 170.000 posti di lavoro, indai 187.000 ... Le più forti, invece, si manifestano su DiaSorin , che prosegue le contrattazioni a - 1,05%."Ad agosto il valore delleè in crescita in tutte le forme distributive ad eccezione delle imprese operanti su piccole superfici " annota l'Istat - È ancora la grande distribuzione non ...

Vendite in calo ad agosto. Dal 2022 cresce solo la spesa Agenzia ANSA

ISTAT, vendite dettaglio in calo ad agosto LA STAMPA Finanza

Analisi Commodities di Fawad Razaqzada riguardo: XAU/USD, Future Oro, Future Petrolio Greggio WTI, SPDR® Gold Shares. Leggi l'Analisi Commodities di Fawad Razaqzada su Investing.com.L'Istat registra un calo delle vendite al dettaglio ad agosto dello 0,4% in valore e dello 0,5% in volume rispetto al mese precedente. Rispetto all'anno precedente, per effetto dell'inflazione, si con ...