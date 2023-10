In fiamme le tribune della Ryder Cup di golf . Quattro giorni dopo la conclusione del torneo, un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato su una ...

Una cosa improvvisa e fuori controllo, ma non ci sono stati danni alle persone. I vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente Fiamme alte e ...

È questo il bilancio, ancora provvisorio, dell'divampato questa notte, 6 ottobre, a Mumbai , nel quartiere indiano di Goregaon West , in un edificio residenziale di sette piani. Secondo i ...Unè scoppiato all'interno del Marco Simone Golf & Country Club a Guidonia, in provincia di Roma, dove pochi giorni fa si è svolta la Rider cup. In fiamme il padiglione dell'area ...

Palermo, incendio alla Favorita, le fiamme minacciano Monte Pellegrino La Gazzetta dello Sport

Vasto incendio a Mumbai, 7 morti e oltre cinquanta feriti TGLA7

Il fuoco è partito da uno dei negozi del pianterreno per poi estendersi alle automobili parcheggiate sulla strada ...In fiamme le tribune della Ryder Cup di golf. Quattro giorni dopo la conclusione del torneo, un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato su una struttura di 120 mq all’interno del Golf Club Marco ...