Valeria Golino e Angelina Jolie | sorelle al cinema in Maria | il nuovo film di Pablo Larrain su Maria Callas

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’appuntamento è per metà ottobre a Budapest. Su un set a cui stanno dando gli ultimi ritocchi.è in partenza per la capitale ungherese, destinazione:, ilcheLarraín dedicherà alla vita della più grande cantante lirica di tutti i tempi:la sorella maggiore diIl regista cileno, che ha fatto fortuna con idedicati a grandi donne (Jackie con Natalie Portman nel 2016, Spencer con Kristen Stewart nel 2021), dirige...

Regista per la serie tv L'arte della gioia , attrice nel biopic Maria di Pablo Larraín . Nel film sulla cantante lirica Maria Callas (interpretata da Angelina Jolie ),vestirà i panni della sorella maggiore della soprano, Yakinthi , nota come Jackie. Secondo la sinossi del film, Maria "racconta la tumultuosa, bella e tragica storia della vita della ..., dopo aver diretto la serie L'arte della gioia , è pronta a tornare al suo mestiere "principale", quello di attrice, prendendo parte ad un progetto internazionale e particolarmente ...

Valeria Golino ha rivelato che interpreterà la sorella di Maria Callas in Maria, biopic di Pablo Larraín con Angelina Jolie nei panni della cantante lirica. Nel cast, anche Pierfrancesco Favino ed Alba Rohrwacher.