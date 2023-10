Vaccini | riparte la campagna Il Covid torna ad alzare la testa ma ora fa più paura l' influenza

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tra pochi giorni partirà una massiccia comunicazione rivolta agli over 60 per farli entrambi. Coronavirus: 18 morti in 7 giorni. Il virus 'di stagione' può colpire due terzi della ...

Tornano ad aumentare i casi di Covid anche in Italia: 26.998 positivi (+81%) in 4 settimane. Anche se gli ospedali non registrano contraccolpi di ...

Tornano ad aumentare i casi di Covid anche in Italia: 26.998 positivi (+81%) in 4 settimane. Anche se gli ospedali non registrano contraccolpi di ...

Tra pochi giorni partirà una massiccia comunicazione rivolta agli over 60 per farli entrambi. Coronavirus: 18 morti in 7 giorni. Il virus 'di stagione' può colpire due terzi della ...la stagione autunnale ela guerra tra chi sostiene l'importanza della vaccinazione e chi, invece, si schiera dalla ... che hanno messo a punto il metodo dell'Rna usato per i...

Vaccini, riparte la campagna. Il Covid torna ad alzare la testa ma ora ... LA NAZIONE

Vaccini anti Covid, riparte la campagna: a chi sono consigliati e ... Open

Ad oggi ne sono state prenotate 7500. A chi richiede il vaccino Covid, sarà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale. Non vale invece il contrario: chi fa quello per prevenire l’influenza, non ...Riparte la stagione autunnale e riparte la guerra tra chi sostiene l'importanza della vaccinazione e chi, invece, si schiera dalla parte dei ...