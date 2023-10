Usa | Biden tradisce i dem | Ok ad altri 32 km di muro con Messico | Trump | Avevo ragione | mi chieda scusa

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Una giornata nera (una delle tante, commenta qualche malizioso nei media conservatori americani) quella del 5 ottobre per l'amministrazione del Presidente. Giovedì, infatti, il democratico ha annunciato alla nazione di essere in procinto di infrangere uno dei più identitari elementi del partit

...era impegnato nel bombardare le forze curde dello Ypg in un'area non lontana dalle truppe. Il ... L'amministrazionespera che questi chiarimenti istantanei evitino lo sbarco dell'affaire drone ......sintetico attraverso il confine meridionale che tuttavia per volontà dell'amministrazionenon ...a molte altre cose come se questa sostanza non fosse prodotta dalle case farmaceutiche made in...

Usa-Cina, Biden: "L'incontro con Xi in California è una possibilità" TGCOM

Usa-Cina: Wp, incontro Biden-Xi a novembre in California - LaPresse LAPRESSE

Unanime la condanna dell'Occidente all'attacco a sorpresa con migliaia di razzi sul territorio israeliano. Atteso un colloquio tra il presidente ...Robert Kennedy Jr (RFK Jr) potrebbe annunciare la sua candidatura alle presidenziali USA 2024 come indipendente.